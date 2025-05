23–24 травня Британська Рада взяла участь в Асамблеї CEC ArtsLink — важливій події, що об'єднує ключових митців і культурних лідерів для представлення результатів воркшопів, проведених торік в Україні, Німеччині та Польщі на тему стратегії культурної реконструкції України та ініціатив солідарності.Наживо у Львові та онлайн були представлені роздуми, нові актуальні питання та ідеї, а також конструктивні пропозиції щодо подальших спільних дій.

Про це на своїй сторінці у фейсбук пише Британська Рада

Дві події, до яких була дотична Британська Рада це:

-Презентація посібника з деколонізації, присвяченого Україні

У межах презентації Анастасія Мануляк з Українського інституту проведе діалог з Крістіне Мілере, кураторкою виставок Латвійського національного художнього музею / Art Museum RIGA BOURSE (онлайн), та Люсею Зорею, керівницею мистецьких програм Британської Ради в Україні (онлайн).Новий практичний посібник, присвячений деколонізації представлення української культурної спадщини у світі, став можливим завдяки партнерству Українського інституту з Museums Association (MA), ICOM UK та ICOM Ukraine за підтримки Британської Ради.

-Паралельно діяла Танцювальна кінопрограма, яку можна буде переглянути у просторі Novo 1 у Jam Factory Art Center.

Let the Body Speak — емоційно насичений проєкт від української Платформи сучасного танцю. Через серію виразних сольних і колективних виступів танцівники трансформують особисті та колективні історії у потужні фізичні жести. Дозволяючи тілу говорити про те, що словами не передати, Let the Body Speak запрошує стати свідками й учасниками сирої, автентичної та часто незручної правди про наше спільне людське буття. Проєкт був створений у 2022 році в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, який ми реалізували спільно з Ukrainian Institute - Український інститут.