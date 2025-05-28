Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
ГоловнаКультура

Британська Рада взяла участь в Асамблеї з питань відновлення України та її культурних простроів

В рамках Асамблеї обговорили спільні ідеї щодо стратегій культурної реконструкції

CultHub
Британська Рада взяла участь в Асамблеї з питань відновлення України та її культурних простроів
Британська Рада в Україні

23–24 травня Британська Рада взяла участь в Асамблеї CEC ArtsLink — важливій події, що об'єднує ключових митців і культурних лідерів для представлення результатів воркшопів, проведених торік в Україні, Німеччині та Польщі на тему стратегії культурної реконструкції України та ініціатив солідарності.Наживо у Львові та онлайн були представлені роздуми, нові актуальні питання та ідеї, а також конструктивні пропозиції щодо подальших спільних дій.

Про це на своїй сторінці у фейсбук пише Британська Рада

Дві події, до яких була дотична Британська Рада це:

-Презентація посібника з деколонізації, присвяченого Україні

У межах презентації Анастасія Мануляк з Українського інституту проведе діалог з Крістіне Мілере, кураторкою виставок Латвійського національного художнього музею / Art Museum RIGA BOURSE (онлайн), та Люсею Зорею, керівницею мистецьких програм Британської Ради в Україні (онлайн).Новий практичний посібник, присвячений деколонізації представлення української культурної спадщини у світі, став можливим завдяки партнерству Українського інституту з Museums Association (MA), ICOM UK та ICOM Ukraine за підтримки Британської Ради.

-Паралельно діяла Танцювальна кінопрограма, яку можна буде переглянути у просторі Novo 1 у Jam Factory Art Center.

Let the Body Speak — емоційно насичений проєкт від української Платформи сучасного танцю. Через серію виразних сольних і колективних виступів танцівники трансформують особисті та колективні історії у потужні фізичні жести. Дозволяючи тілу говорити про те, що словами не передати, Let the Body Speak запрошує стати свідками й учасниками сирої, автентичної та часто незручної правди про наше спільне людське буття. Проєкт був створений у 2022 році в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, який ми реалізували спільно з Ukrainian Institute - Український інститут.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies