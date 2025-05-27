Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
ГоловнаКультура

Українські активісти в Німеччині виграли суд проти диригента, який захищав російську оперну співачку Анну Нетребко

Українські активісти, які організовують протести проти концертів російської оперної співачки Анни Нетребко в Німеччині, виграли суд проти її публічного захисника – німецького диригента Міхаеля Гюттлера.

CultHub
Українські активісти в Німеччині виграли суд проти диригента, який захищав російську оперну співачку Анну Нетребко
Фото: Dmytro Pivovarov/Facebook

Протести українських активістів проти російської оперної співачки-путіністки Анни Нетребко, почалися у 2023 році. За рік до того за відмову засудити російське вторгнення в Україну "Метрополітан-опера" в Нью-Йорку відмовилася далі працювати із нею. Замість Нетребко виступати почала українська оперна легенда Людмила Монастирська. Одним із тих, хто виступав проти українських протестів став диригент Міхаель Гюттлер.Про це розповідає Суспільне Культура із посиланням на одну із лідерок протестів Катерину Плаксій.За її словами, диригент мав тривалу історію взаємин із Росією, протягом 13 років він працював у Маріїнському театрі і був асистентом Валерія Гергієва — кремлівського культурного пропагандиста, відомого також як "диригент Путіна".Після першої акції No Netrebko, проведеної українськими активістами, Міхаель Гюттлер та його дружина Алєся Шаповалова ( росіянка і керівниця російського культурного центру в Німеччині "Самовар") подавали цивільні судові позови проти учасників руху. Основними аргументами були, начебто, висловлювання в соціальних мережах та інтерв'ю. 

Хоча спершу суд задовольнив позов диригента, українці не погодилися із цим і після юридичних консультацій оскаржили рішення. Друга ухвала була вже на користь активістів. Гюттлеру заборонили поширювати неправдиві твердження під загрозою штрафних санкцій.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Це, можливо, перший випадок в Німеччині, коли українським активістам вдалося через суд відстояти свої честь та гідність і добитися заборони на неправдиві висловлювання з боку німця, ще й відомого та заможного німця, який відкрито, зокрема в німецькій пресі, адвокатує путіністку Нетребко, “велику російську культуру”, а також розповсюджує російську пропаганду", – прокоментувала рішення суду Катерина Плаксій.

Як розповідає активістка Гюттлер не зупиняється і намагається подати подібні позови, але в іншій юридичній формі. Тим часом, український рух провів чергову акцію 15 травня проти виступу Нетребко в Берлінській опері. А вже в червні готуються виступити проти її концерту в Регенсбурзі.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies