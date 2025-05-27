Протести українських активістів проти російської оперної співачки-путіністки Анни Нетребко, почалися у 2023 році. За рік до того за відмову засудити російське вторгнення в Україну "Метрополітан-опера" в Нью-Йорку відмовилася далі працювати із нею. Замість Нетребко виступати почала українська оперна легенда Людмила Монастирська. Одним із тих, хто виступав проти українських протестів став диригент Міхаель Гюттлер.Про це розповідає Суспільне Культура із посиланням на одну із лідерок протестів Катерину Плаксій.За її словами, диригент мав тривалу історію взаємин із Росією, протягом 13 років він працював у Маріїнському театрі і був асистентом Валерія Гергієва — кремлівського культурного пропагандиста, відомого також як "диригент Путіна".Після першої акції No Netrebko, проведеної українськими активістами, Міхаель Гюттлер та його дружина Алєся Шаповалова ( росіянка і керівниця російського культурного центру в Німеччині "Самовар") подавали цивільні судові позови проти учасників руху. Основними аргументами були, начебто, висловлювання в соціальних мережах та інтерв'ю.

Хоча спершу суд задовольнив позов диригента, українці не погодилися із цим і після юридичних консультацій оскаржили рішення. Друга ухвала була вже на користь активістів. Гюттлеру заборонили поширювати неправдиві твердження під загрозою штрафних санкцій.

"Це, можливо, перший випадок в Німеччині, коли українським активістам вдалося через суд відстояти свої честь та гідність і добитися заборони на неправдиві висловлювання з боку німця, ще й відомого та заможного німця, який відкрито, зокрема в німецькій пресі, адвокатує путіністку Нетребко, “велику російську культуру”, а також розповсюджує російську пропаганду", – прокоментувала рішення суду Катерина Плаксій.

Як розповідає активістка Гюттлер не зупиняється і намагається подати подібні позови, але в іншій юридичній формі. Тим часом, український рух провів чергову акцію 15 травня проти виступу Нетребко в Берлінській опері. А вже в червні готуються виступити проти її концерту в Регенсбурзі.