Як росіяни вчать маріупольських дітей вбивати українців

З травня 2022 року, коли в Маріуполі ще тривали запеклі бої на території «Азовсталі», російська влада розпочала формування першого юнармійського загону. Саме в той момент, коли місто було охоплене руїнами та гуманітарною катастрофою, окупанти закладали основи ідеологічної роботи з дітьми.

Фото: Центр нацспротиву У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків

За три роки окупації станом на сьогодні:

У Маріуполі функціонує близько 10 юнармійських загонів.

Кількість «активістів» перевищує 200 дітей.

Створено офіційне місцеве відділення всеросійського руху «Юнармія».

Діти регулярно залучаються до пропагандистських і псевдопатріотичних заходів.

Деяких з них вже нагороджено медалями «Юнармейская доблесть», які вручає головний штаб руху в Росії.

Що це означає?

Росія не просто системно впроваджує свою пропаганду в освітній простір окупованих територій, але й використовує дітей як інструмент формування лояльності до держави-агресора. Юнармія — це більше клуб за інтересами. Це ідеологічна платформа, де дітей вчать бачити в РФ «визволителя», а Україну — ворогом.

Динаміка росту відверто загрозлива.

За два роки кількість загонів зросла з одного до десяти, а охоплення - від 7 дітей до перевищення 200 осіб. Така тенденція свідчить про певний успіх в інституціоналізації окупації через молодіжні організації, що діють за зразком радянських піонерів.

Чому це важливо?

Формування проросійської ідентичності серед дітей на тимчасово окупованих територіях є частиною гібридної війни проти України. Так Росія намагається виховати нове покоління, відчужене від української державності, мови та культури.

Що маємо робити:

Україні необхідно розробити стратегію деокупації і реінтеграції молоді, яка перебувала під впливом ворожої пропаганди. Зараз російська «юнармія» — це не просто гурток, а інструмент майбутньої колонізації свідомості дітей, яких готують не до миру, а до служіння інтересам держави-агресора.

Уряд має запропонувати програму протидії окупації свідомості. Медіаконтент, підтримка спільнот молоді з окупованих територій як основного провідника думки в окупацїї та збереження (а не руйнування) системи дистанційної освіти.

РНБО потрібно ввести санкції проти всіх посадових осіб Юнармії та доручити розпочати кримінальне переслідування всіх дотичних до мілітаризації дітей росіян та українців.

Ми маємо боротись за наших дітей. Тут і зараз. Попри все.