Як росіяни вчать маріупольських дітей вбивати українців

За три роки окупації станом на сьогодні:
- У Маріуполі функціонує близько 10 юнармійських загонів.
- Кількість «активістів» перевищує 200 дітей.
- Створено офіційне місцеве відділення всеросійського руху «Юнармія».
- Діти регулярно залучаються до пропагандистських і псевдопатріотичних заходів.
- Деяких з них вже нагороджено медалями «Юнармейская доблесть», які вручає головний штаб руху в Росії.
Що це означає?
Росія не просто системно впроваджує свою пропаганду в освітній простір окупованих територій, але й використовує дітей як інструмент формування лояльності до держави-агресора. Юнармія — це більше клуб за інтересами. Це ідеологічна платформа, де дітей вчать бачити в РФ «визволителя», а Україну — ворогом.
Динаміка росту відверто загрозлива.
За два роки кількість загонів зросла з одного до десяти, а охоплення - від 7 дітей до перевищення 200 осіб. Така тенденція свідчить про певний успіх в інституціоналізації окупації через молодіжні організації, що діють за зразком радянських піонерів.
Чому це важливо?
Формування проросійської ідентичності серед дітей на тимчасово окупованих територіях є частиною гібридної війни проти України. Так Росія намагається виховати нове покоління, відчужене від української державності, мови та культури.
Що маємо робити:
- Україні необхідно розробити стратегію деокупації і реінтеграції молоді, яка перебувала під впливом ворожої пропаганди. Зараз російська «юнармія» — це не просто гурток, а інструмент майбутньої колонізації свідомості дітей, яких готують не до миру, а до служіння інтересам держави-агресора.
- Уряд має запропонувати програму протидії окупації свідомості. Медіаконтент, підтримка спільнот молоді з окупованих територій як основного провідника думки в окупацїї та збереження (а не руйнування) системи дистанційної освіти.
- РНБО потрібно ввести санкції проти всіх посадових осіб Юнармії та доручити розпочати кримінальне переслідування всіх дотичних до мілітаризації дітей росіян та українців.
Ми маємо боротись за наших дітей. Тут і зараз. Попри все.