Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів, - The Sun

Мирної угоди з Росією не буде досягнуто, поки тисячі незаконно депортованих з України дітей не повернуться додому. Про це The Sun розповіла операційна директорка Bring Kids Back Ukraine Дарія Зарівна.

Британське видання присвятило матеріал тому, як Росія перетворює викрадених в Україні дітей на солдатів та готує їх до служби в російській армії - промиває їм мізки, позбавляє української спадщини. І проілюстрував його фотографіями з таборів “перевиховання”, інтернату, шкіл тощо.

“У Росії створені зловісні табори, куди відправляють дітей перед тим, як переробити документи та поселити в російські родини. Часто дітям кажуть, що їхні близькі покинули їх і що вони тепер у складі Російської Федерації”, - пише видання.

Фото: thesun/Bring Kids Back Ukraine Діти у російських таборах «перевиховання»

Фото: thesun/conflictobservatory Зйомка з повітря об’єктів і таборів, де перебувають діти з України

Водночас Мар'яна Беца, заступниця міністра закордонних справ України, розповіла The Sun про те, щоб багато дітей були розділені із сім’ями, а деякі діти зазнали жорстокого поводження та сексуального насильства.

“Це не просто статистика, 20 000. За кожною статистикою стоїть життя кожної людини. У нас так багато сімей, які були розділені. У нас так багато дітей, яких викрали. Нам потрібно повернути кожну дитину”, - наводить The Sun слова Беци.

Фото: thesun/СБУ Камера тортур у Херсоні, де могли знущалися над дітьми

При цьому Дарія Зарівна впевнена, що Росія використовуватиме дітей як «зброю» не лише проти України, а й проти решти Європи, саме тому важливо, щоб це питання, за її словами, було частиною переговорів.

“На тимчасово окупованих територіях, підконтрольних Росії, зараз перебувають 1,6 мільйона українських дітей. Їх навчили, їх мілітаризували. …Ми маємо багато випадків, коли українських молодих людей залучали до військових організацій, а потім використовували як зброю. І я думаю, що це їхня глобальна загроза та їхній кут, який недостатньо висвітлюється в ЗМІ, тому що Росія намагається використовувати цих молодих українців як майбутню зброю проти не лише проти України, але й проти всієї Європи”, - заявила Зарівна виданню.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца вважає, що Україні буде важко подолати промивання мізків і страждання, які завдає дітям Росія - надто добре працює механізм російської пропаганди.

Фото: thesun/Bring Kids Back Ukraine Українських дітей змушують говорити та писати російською, а також щодня співати гімн

“Вони промивають мізки нашим дітям. Поширюють дезінформацію про Україну, про Україну як державу, про українське керівництво. Поширюють пропаганду про війну. І, звісно, наші діти налякані. Вони не знають, кому вірити, бо сім’я – це єдність, а сім’я – це місце емоційної стабільності. Тоді, коли їх забирають, витягують із сім’ї та перевозять в інше середовище, у їхньому найближчому оточенні нема кому довіряти. Тому, звичайно, зі зрозумілих причин діти вірять людям, які їх оточують. Тому наше завдання, коли ми повертаємо дітей, — працювати з ними в плані реабілітації, комунікаційної психологічної підтримки, психічної підтримки, а також реінтеграції в суспільство.

Надзвичайно важливо, щоб вони здобули українську освіту, повернулися в сім’ї, щоб усі діти-сироти також повернулися в сім’ї. Ми намагаємося з ними працювати. Це непросте завдання. Це один із викликів, з якими стикається Україна, тому що, звісно, чим довше триває війна, тим довше діти перебувають у полоні, це набагато складніше змінити”, - заявила Бевза.

Зараз існує тристоронній план інтеграції дітей в українське суспільство:

короткострокові програми одразу по поверненню - надається медична, психологічна, соціальна допомога;

довгострокові, пов’язані зі співробітництвом із місцевими громадами;

безпечне житло - дітей передають сім’ям, родичам або сприяють усиновленню українськими родинами.

З початку повномасштабного вторгнення в рамках програми Bring Kids Back UA Україна повернула 1247 дітей з майже 20 тисяч депортованих до Росії і тих, що знаходяться на тимчасово окупованій території. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна боротиметься за повернення додому всіх викрадених Росією дітей. І це є одним з пунктів так званого мирного договору з Росією.