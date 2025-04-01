​У Польщі затримали і передали Україні "політексперта" із пулу Медведчука Молчанова

Зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом Служби безпеки Україні передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що СБУ разом із Службою зовнішньої розвідки та правоохоронними органами Польщі провели міжнародну спецоперацію на території ЄС. Спочатку агента затримали в Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО.

Затриманий є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. СБУ не називає його прізвища, але раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що з Польщі депортували Кирила Молчанова - "політолога" пулу Медведчука.

За матеріалами справи, він був завербований і працював одночасно на дві російські спецслужби: ФСБ та зовнішню розвідку. За вказівкою росіян він займався дискредитацією України та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах.

У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових "політологів" на телебаченні. Він був частим гостем токшоу пропагандиста Владіміра Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у його ефірах, де виправдовував збройну агресію Росії та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Фото: СБУ

Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Ще одним важливим напрямом підривної діяльності Молчанова були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього він використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність). Розслідування триває.