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Двоє піарників створили понад 200 сайтів, на яких прославляли РФ та дискредитували ЗСУ

Затримали російських агентів на Київщині. 

Двоє піарників створили понад 200 сайтів, на яких прославляли РФ та дискредитували ЗСУ
Один із затриманих піарників
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала ще один осередок російських спецслужб на Київщині. Затримали двох професійних піарників, які на замовлення РФ вчиняли інформдиверсії проти України.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

Агенти працювали здебільшого на "медійному ринку" Європейського Союзу. Вони готували та поширювали матеріали, що дискредитують нашу державу і виправдовують російську агресію.

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Для цього піарники створили понад 200 сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори Кремля і були зареєстровані на фейкові акаунти для уникнення блокування. Зазначається, що на цих сайтах вони публікували матеріали, які дискредитують Збройні Сили України. Також на замовлення ворога зловмисники проводили інформаційні кампанії у країнах ЄС та виправдовували підсанкційних топпосадовців країни-агресора.

У своїй діяльності вони широко використовували "ботоферми", які від імені громадян РФ генерували позитивні коментарі відносно їхніх державних діячів. 

Серез іншого піарники займалися також розкруткою медійного образу двох "гаманців" Кремля:

  • Ігоря Шувалова – очільника російської держкорпорації "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності";
  • Андрія Костіна – голови правління московського банку "ВТБ". 

Обидва російських банкіри входять до найближчого оточення Путіна та причетні до масштабних схем фінансування збройної агресії РФ.

Як встановило розслідування, до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з РФ. Після початку повномасштабної війни на чоловіків дистанційно вийшов їхній колишній роботодавець з Росії і запропонував співпрацю з окупантами.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Зловмисники створили &quot;ботоферми&quot;
Фото: СБУ
Зловмисники створили "ботоферми"
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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