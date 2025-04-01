Головне за ніч та ранок вівторка, 1 квітня: ворожі штурми під Покровськом, майже 220 боєзіткнень, Анналена Бербок у Києві

Нічна атака ракетами, 216 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, візит Держсекретаря США до Брюсселя, вибачення журі конкурсу World Press Photo.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 216 атак противника.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку - 79.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1540 російських окупантів, 9 ворожих танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем та 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 916 770 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

"У ніч на 1 квітня 2025 року (близько 21.00 31 березня) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Обидві ракети збиті протиповітряною обороною.

До Києва сьогодні, 1 квітня, прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. У столиці України вона оголосила про виділення 130 млн євро на гуманітарні потреби для нашої держави.

"Щодня українці продовжують відбиватися від найжорстокіших нападів Росії. Щоночі вони захищають свою країну від масованих ракетних і безпілотних атак. І щоранку народ України знаходить у собі мужність йти далі. Продовжувати підтримувати якомога більше нормального та повсякденного життя в розпал жорстокої війни – для себе та своїх родин. Щоб підтримати їх у цьому, ми сьогодні надаємо Україні додаткові 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги та стабілізаційних фондів", – сказала глава МЗС.

Анналена Бербок зазначила, що приїхала до Києва, щоб підтримати Україну.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що хоче побачити з боку російського правителя Путіна бажання "укласти угоду", а якщо той "не впорається з роботою", то доведеться запровадити вторинні мита на російську нафту.

Як пише CNN, республіканець визнав, що не хоче вдаватися до санкцій проти Росії. Але має бажання "зробити так, щоб російських солдатів, українських солдатів та інших людей не вбивали", а якщо Путін "не слідуватиме цьому", то Трамп вдасться до важелів впливу.

Водночас господар Білого дому знову вдався до критики нібито небажання української влади підписувати нову редакцію угоди про корисні копалини під приводом "бажання увійти в НАТО чи чогось в цьому дусі". Трамп заявив, що питання НАТО ніколи не розглядалося в контексті цього документа, та й загалом цього не станеться, бо це "мабуть, саме та причина, через яку розпочалася війна".

Держсекретар США Марко Рубіо вирушить до Брюсселя, щоб на зустрічі очільників МЗС країн НАТО обговорити, зокрема, забезпечення тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на офіційну представницю Держдепартаменту Теммі Брюс. "У Брюсселі міністр Рубіо візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, де обговорить пріоритети безпеки Альянсу, в тому числі збільшення інвестицій союзників в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні", — сказала представниця Держдепартаменту.

Уточнюється, що візит Рубіо до Брюсселя відбудеться 2-4 квітня.

Журі конкурсу World Press Photo вибачилося за поєднання фото української дівчинки та окупанта. Проте премія у фотографа із Росії залишиться.

Як пише Детектор медіа, йдеться про об'єднання в одну візуальну пару двох робіт: "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн та "По той бік окопів" Флоріана Бахмайєра.

Подробиці – в новині.

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