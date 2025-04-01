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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення

Загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 61 людину, у тому числі 5 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 31 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Багатирі. Ще 1 людина в області дістала поранення”, – йдеться в повідомлення.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 квітня.

Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади загинула людина. У Запоріжжі Комарської громади пошкоджено будинок і автомобіль.

Покровський район. У Покровську пошкоджено приватний будинок, ще 1 — у Гришиному.

Краматорський район. У Дробишевому Лиманської громади 1 людина поранена, 2 будинки зруйновано і 1 пошкоджено. У Миколаївці пошкоджені 25 приватних будинків. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 15 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 2 двоповерхівки, пошкоджено 8 приватних будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що захисники відбили на фронті 216 атак противника. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

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