В ООН звинуватили Ізраїль у вбивстві 15 палестинських парамедиків та рятувальників

В Ізраїлі тим часом сказали, що вогонь відкрили по машині, яка наближалася до ЦАХАЛ.

Офіс ООН з гуманітарних відносин (Ocha) повідомив про убивство ізраїльськими військами 15 палестинських парамедиків і рятувальників, зокрема одного співробітника ООН. Ці люди, згідно з даними організації, були убиті і "один за одним" поховані в братській могилі вісім днів тому на півдні Гази, пише The Guardian.

Палестинський Червоний Хрест та цивільні оборонні співробітники були в складі місії з пошуку колег, яких застрелили раніше того дня, коли їхні марковані машини потрапили під обстріл ізраїльських сил у районі Тель-аль-Султан в місті Рафах. Посадовці Червоного Хреста в Газі повідомили, що є докази затримання принаймні однієї людини, оскільки тіло убитого знайшли зі зв'язаними руками.

Стрілянина трапилася 23 березня, наступного дня після поновлення Ізраїлем наступу в районі поблизу єгипетського кордону.

Також відомо про зникнення ще одного співробітника Червоного Хреста.

Голова палестинського Ocha Джонатан Вітхолл сказав, що тіла убитих, які знайшли в братській могилі, залишалися в уніформах і рукавичках.

"Вони були тут, щоб рятувати життя. Натомість вони закінчили в братській могилі", – прокоментував він.

За його словами, машина швидкої допомоги згоріла на попіл.

В Ізраїльскій армії, коментуючи убивство гуманітарних працівників, повідомили, що, за їхньою попередньою інформацією, війська відкрили вогонь по кількох автомобілях, "які підозріло просувалися до військ ЦАХАЛу без фар або аварійних сигналів".

Там додали, що рух транспортного засобу не було заздалегідь узгоджено з Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і що цей район був зоною активних бойових дій. Червоний Півмісяць заявив, що район Тель-аль-Султан вважався безпечним, і пересування там було нормальним, "не потребувало координації".

18 березня після режиму припинення вогню у декілька місяців Ізраїль поновив удари по Смузі Гази, а вже згодом – і наземну операцію. У перший день ударів, за даними палестинської сторони, загинули не менше 300 людей. Ізраїльська влада звинуватила ХАМАС у зриві домовленостей стосовно обміну полоненими. Відновленням боїв Ізраїль прагне тиснути на терористів, аби ті відпустили заручників.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Після нападу терористів на Ізраїль у жовтні 2023-го бойові дії між сторонами тривали аж до січня 2025, маючи лише одне нетривале припинення вогню для обміну частиною утримуваних людей. Окрім ХАМАС, під час конфлікту Ізраїлю довелося боротися і з єменськими хуситами і ліванською "Хезболлою". У січні 2025 за сприяння лідерів різних країн Ізраїлю і ХАМАС вдалося домовитися про припинення вогню з подальшим виконанням низки умов.

Війна спустошила різні регіони Гази й змусила її мешканців тікати з власних домівок у пошуках безпечніших місць у Смузі. За попередніми даними, наведеними Al Jazeera, у Газі внаслідок війни загинули понад 61 000 людей, поранені – понад 111 000, зниклими вважають понад 14 000. На Західному березі загинули близько 900 людей, поранені – понад 7000. Ізраїль повідомляв про втрату 1139 людей убитими і понад 8000 пораненими.