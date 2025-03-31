Росіяни атакували 12 громад Сумщини

Станом на 21:00 31 березня російських обстрілів зазнали Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 115 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 228 вибухів.

Зокрема, по Верхньосироватській громаді вдарили КАБом, пошкоджено 9 приватних житлових будинків.

Краснопільську громаду російська армія вдарила КАБами, мінометами, артилерією та дронами, пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

По Шалигинській громаді ворог вдарив РСЗВ, дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів поранено цивільну особу, пошкоджено 2 автомобілі.

Великописарівську громаду росіяни атакували мінометами, СПГ та КАБами.

Миропільську громаду загарбники обстріляли КАБами та дронами, а Хутір-Михайлівську - НАР з вертольоту.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, ВОГами та КАБами.

Дронами російська армія атакувала Білопільську, Есманьську, Хотінську та Свеську громади.