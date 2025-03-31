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Лубінець: під час окупації Бучі росіяни вбили та поранили 1700 цивільних, з них — 12 дітей

Немає жодного юридичного механізму для повернення з полону РФ цивільних українців.

Лубінець: під час окупації Бучі росіяни вбили та поранили 1700 цивільних, з них — 12 дітей
Фото: Макс Требухов

Серед 4 тисяч повернених з російського полону українців був лише 171 цивільний заручник. Наразі не існує юридичного механізму повернення цивільних заручників.

Про це заявив Омбудсман Дмитро Лубінець під час вшанування пам'яті загиблих від рук російських окупантів жителів Бучі, пише "Суспільне".

"Якщо ми кажемо, взагалі про район Бучі, то 1700 громадян України були вбиті або покалічені. 12 дітей від одного року до 15 років було вбито. Дуже багато хто був підданий катуванням, помер і частина громадян України досі перебуває в російських застінках. І вони зараз поповнили список цивільних заручників, які перебувають в російських в'язницях абсолютно незаконно", — каже Лубінець.

Згідно останніх даних,  під час тимчасової окупації території Київщини, росіяни забрали більше ніж 600 цивільних громадян України. Окупанти продовжують викрадати українців на інших тимчасово загарбаних територіях.

"Це величезні списки і росіяни вкрай неохоче взагалі там готові розмовляти щодо повернення цивільних заручників. ", — наголошує він.

За словами Лубінця, повернути цивільних з російського полону найважче, адже н ема юридичного механізму повернення цивільних заручників.

"Щодо військовополонених, в нас є обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Повертати дітей нам допомагає міжнародна коаліція країн. Є навіть два ордери на арешт з боку МКС. Щодо цивільних немає жодного юридичного підґрунтя. Ми не можемо проводити обміни. У нас нема великої кількості росіян, які були б цікаві російській стороні", — каже Лубінець.

Омбудсман наголошує, що з понад 4 тисяч повернутих з російського полону громадян України, цивільні складають всього 171 особу.

Україна продовжує шукати юридичні підґрунтя і країну, яка "може допомогти вийти на якесь розуміння, через який юридичний інструментарій ми можемо повертати цивільних заручників".

"Ми пропонували дуже багато різних варіантів. На мій погляд, якщо була позиція російської сторони дійсно це робити, ми давно це зробили", — сказав уповноважений.

  • Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області. Правоохоронці ідентифікували 2,5 тис. російських військових, які перебували в місті, і встановили понад 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.
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