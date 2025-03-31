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Reuters: Каллас закликала Росію припинити вогонь з "власної доброї волі"

Росія повинна дати чітку відповідь, чи хоче вона миру.

Reuters: Каллас закликала Росію припинити вогонь з "власної доброї волі"
Прем’єрка Естонії Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

Глава євродипломатії Кая Каллас закликала РФ продемонтрувати жест "доброї волі" та домовитися про припинення вогню в Україні.

Про це пише Reuters. 

Євродипломат підкреслила, що "повернення українських дітей, які були депортовані до Росії" та "звільнення військовополонених" є прикладами жесту доброї волі для Росії.

Під час виступу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Мадриді, Кая Каллас також закликала Сполучені Штати чинити тиск на Кремль, щоб покласти край війні.

Також міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Росія повинна дати чітку відповідь США щодо того, чи хоче вона взагалі йти мирним шляхом.

  • Щодо розгортання миротворчих військ в Україні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що український уряд вирішує, коли і чи допускати іноземні війська на свою територію.
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