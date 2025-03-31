Reuters: Каллас закликала Росію припинити вогонь з "власної доброї волі"

Глава євродипломатії Кая Каллас закликала РФ продемонтрувати жест "доброї волі" та домовитися про припинення вогню в Україні.
Про це пише Reuters.
Євродипломат підкреслила, що "повернення українських дітей, які були депортовані до Росії" та "звільнення військовополонених" є прикладами жесту доброї волі для Росії.
Під час виступу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Мадриді, Кая Каллас також закликала Сполучені Штати чинити тиск на Кремль, щоб покласти край війні.
Також міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Росія повинна дати чітку відповідь США щодо того, чи хоче вона взагалі йти мирним шляхом.
- Щодо розгортання миротворчих військ в Україні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що український уряд вирішує, коли і чи допускати іноземні війська на свою територію.