Армія РФ атакувала Куп’янськ сімома КАБами, є постраждалі

Відомо, що ворог атакував Куп’янськ 7 КАБами. На місці влучань працюють профільні служби.

"Внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою зруйновано приватний будинок. Ще один - пошкоджено. Поранення отримали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", — зазначає Синєгубов.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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