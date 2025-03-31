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Армія РФ атакувала Куп’янськ сімома КАБами, є постраждалі

Троє цивільних постраждали.

Армія РФ атакувала Куп’янськ сімома КАБами, є постраждалі
Фото: Олег Синєгубов

Російські війська скинули на місто Куп'янськ Харківської області 7 керованих авіабомб. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою зруйновано приватний будинок. Ще один - пошкоджено. Поранення отримали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", — зазначає Синєгубов. 

Відомо, що ворог атакував Куп’янськ 7 КАБами. На місці влучань працюють профільні служби.

  • У понеділок, 31 березня, російська армія обстріляла з артилерії Куп'янськ. За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 63-річний чоловік та 35-річна жінка.
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