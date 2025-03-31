Армія РФ атакувала Куп’янськ сімома КАБами, є постраждалі

Російські війська скинули на місто Куп'янськ Харківської області 7 керованих авіабомб. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою зруйновано приватний будинок. Ще один - пошкоджено. Поранення отримали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", — зазначає Синєгубов.
Відомо, що ворог атакував Куп’янськ 7 КАБами. На місці влучань працюють профільні служби.
- У понеділок, 31 березня, російська армія обстріляла з артилерії Куп'янськ. За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 63-річний чоловік та 35-річна жінка.