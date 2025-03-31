На Харківщині 15 років тюрми отримала російська інформаторка за злив даних ворогу про Сили оборони

До 15 років ув'язнення засудили жительку Харкова, яка зливала ворогу дані про місце дислокації Сил оборони.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Прокурори довели, що харків’янка наприкінці 2023 року почала спілкуватись з представником держави-агресора. Від нього жінка отримала завдання – зібрати та передати відомості про місце дислокації українських захисників за певними координатами.

Засуджена передавала дані про місця зосереджень українських військових у вигляді текстових повідомлень. Дані, зібрані жінкою, ворог використовував для планування прицільних атак по обласному центру.

Правоохоронці викрили харківʼянку на початку 2024 року. Під час обшуків у неї було виявлено та вилучено телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На суд вона очікувала під вартою.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.