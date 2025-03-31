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Сили оборони України знищили "Сонцепьок" росіян в тилу ворога

Окупанти намагалися сховати вогнеметну систему за 25 км від лінії фронту.

Сили оборони України знищили "Сонцепьок" росіян в тилу ворога
Фото: скриншот відео

Сили безпілотних систем знищили російську ТОС-1А "Сонцепьок" у ворожому тилу за 25 км від лінії фронту.

Про це розповідають у Силах безпілотних систем.

"Оператори 413 ОББС "Рейд" СБС виявили та нанесли точний удар по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", яку окупанти намагалися сховати в посадці за 25 км від лінії фронту", — ідеться у повідомленні.

ТОС-1А "Сонцепьок" — це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують її для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі.

  • Упродовж минулої доби оборонці ліквідували 1230 окупантів, 4 ворожі танки, 3 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем та 1 засіб ППО.
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