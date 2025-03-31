Окупанти намагалися сховати вогнеметну систему за 25 км від лінії фронту.

Сили безпілотних систем знищили російську ТОС-1А "Сонцепьок" у ворожому тилу за 25 км від лінії фронту.

Про це розповідають у Силах безпілотних систем.

"Оператори 413 ОББС "Рейд" СБС виявили та нанесли точний удар по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", яку окупанти намагалися сховати в посадці за 25 км від лінії фронту", — ідеться у повідомленні.

ТОС-1А "Сонцепьок" — це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують її для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі.