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Камишін: середня зарплата працівника оборонної галузі в цеху становить від 40 000 грн

Саме оборонка може стати головним місцем роботи для ветеранів, вважає радник президента.

Камишін: середня зарплата працівника оборонної галузі в цеху становить від 40 000 грн
Виробництво дронів
Фото: скрин відео

Середня зарплата в цеху на оборонному заводі в Україні становить 40 і більше тисяч гривень. І це не найважчі цехи, повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін у інтерв'ю Сергію Жадану для Радіо Хартія, текст якого опубліковано на ЛБ. 

Зараз в оборонній промисловості задіяні понад 300 000 людей. Приток кадрів у сферу очікують після відновлення нормальної освіти в політехніках. 

"Але треба відкривати кафедри, спеціальності, факультети, це може бути нашою суперсилою на майбутнє. Ця війна – це війна інженерів. І сьогодні гонитва озброєнь – дуже важливий елемент. Недостатньо мати технічне рішення, треба вміти його швидко застосувати, йому протистояти і готуватися до завтрашнього дня. Коли ми почали влучати нашими першими далекобійними донами, ми дуже раділи. Але вже в той момент ми почали розробляти наступні моделі; сьогодні вони серійно виробляються, серійно б'ють по них, і вони ще не розуміють, що це", – сказав він. 

Камишін переконаний, що оборонна галузь може стати головним вибором для ветеранів. 

"Це найближче після фронту, де ти можеш бути корисним зі своїми знаннями, своїм досвідом. Це робота зі зброєю, з дронами, з боєприпасами, і ти відчуваєш, що ти до своїх побратимів дуже, дуже близько. І нам дійсно потрібні військові з практичним досвідом, які допоможуть нашій оборонці ставати більш конкурентною", – пояснив він. 

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