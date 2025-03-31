РФ вночі запустила по Україні 131 безпілотник та дві балістичні ракети

Оборонці збили 57 ворожих ударних дронів, ще майже стільки ж – не досягли цілей.

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

Уночі сили ППО збили 57 ворожих ударних дронів, ще 45 безпілотників-імітаторів не досягли цілей. Росія атакувала Україну 131 БпЛА та двома балістичними ракетами.

"У ніч на 31 березня 2025 року (із 20.00 30 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. — рф., 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

45 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.