Від атак ворога постраждали 11 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. Мирні жителі не постраждали.

134 артудари завдано по території П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

2 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку.

Ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Новодарівці.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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