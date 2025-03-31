Від атак ворога постраждали 11 населених пунктів Запоріжжя

Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Новодарівці.
255 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
2 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку.
134 артудари завдано по території П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. Мирні жителі не постраждали.
- Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинула ціла родина, ще 16 людей були поранені.