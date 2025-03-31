Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
ГоловнаСуспільствоВійна

Від атак ворога постраждали 11 населених пунктів Запоріжжя

Окупанти упродовж  доби завдали по області 395 ударів. 

Від атак ворога постраждали 11 населених пунктів Запоріжжя
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Новодарівці.

255 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

2 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку.

134 артудари завдано по території  П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. Мирні жителі не постраждали.

  • Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинула ціла родина, ще 16 людей були поранені.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies