Окупанти дронами атакували Харків, на місці прильотів виникла пожежа

Сьогодні, 31 березня, на світанку ворог атакувала Київський район Харкова. У місті пролунало близько шести вибухів. Виникла пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Шостий вибух у Харкові. За попередньою інформацією, як і попередні Шахеди, цей також вдарив по Київському району міста", – написав він у телеграмі.

Раніше Терехов зазначив, що на місці попередніх "прильотів" виникла значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто.