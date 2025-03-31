Окупанти дронами атакували Харків, на місці прильотів виникла пожежа

Сьогодні, 31 березня, на світанку ворог атакувала Київський район Харкова. У місті пролунало близько шести вибухів. Виникла пожежа.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Шостий вибух у Харкові. За попередньою інформацією, як і попередні Шахеди, цей також вдарив по Київському району міста", – написав він у телеграмі.
Раніше Терехов зазначив, що на місці попередніх "прильотів" виникла значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто.
- Нещодавно через російські атаки у Харкові було пошкоджено будівлю військового шпиталю. Повідомляли, що тоді 2 людини загинули й 35 постраждали. Є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.