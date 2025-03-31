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Окупанти дронами атакували Харків, на місці прильотів виникла пожежа

Ворог завдав ударів по Київському районі міста. 

Окупанти дронами атакували Харків, на місці прильотів виникла пожежа
Ліквідація наслідків ворожої атаки, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Сьогодні, 31 березня, на світанку ворог атакувала Київський район Харкова. У місті пролунало близько шести вибухів. Виникла пожежа. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Шостий вибух у Харкові. За попередньою інформацією, як і попередні Шахеди, цей також вдарив по Київському району міста", – написав він у телеграмі.

Раніше Терехов зазначив, що на місці попередніх "прильотів" виникла значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто. 

  • Нещодавно через російські атаки у Харкові було пошкоджено будівлю військового шпиталю. Повідомляли, що тоді 2 людини загинули й 35 постраждали. Є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.
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