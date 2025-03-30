Головне за неділю, 30 березня: удар КАБом по Куп’янську, майже 150 боєзіткнень

Російські війська вдарили по центру Куп’янська керованою авіаційною бомбою.

Унаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53-річна жінка. Також постраждали 61-річна жінка та 27-річний чоловік.

Під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють всі профільні служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 61 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у напрямку Малинівки, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 березня – в новині.

У операційних Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що були пошкоджені внаслідок суботньої масованої атаки російських безпілотників, поновлено операції.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу в фейсбуці. "Внаслідок нічного влучання шахеда у шпиталі постраждали пацієнти і персонал, були пошкоджені кілька корпусів. Але нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", - йдеться в повідомленні.

Керівник медзакладу Едуард Хорошун зазначив, що це - не перша ворожа атака.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік. Згідно з нею, доходи президента та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Згідно з повідомленням президентської пресслужби, доходи родини Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

Докладніше – в новині.

Трамп у інтерв’ю NBC News заявив, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту.

“Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це була провина Росії ‒ що може бути не так, але якщо я вважатиму, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії”.

Подробиці – в інтерв’ю.

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