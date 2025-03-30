​Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення роботи з партнерами заради тривалого миру

Президент Фінляндії Александр Стубб і президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції після переговорів

Президенти України Володимир Зеленський та Фінляндії Александр Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру. Про це повідомила пресслужба Зеленського.

"Щойно говорив з Президентом Фінляндії – дуже продуктивна розмова, наші відносини завжди змістовні. Я хочу подякувати Президенту Стуббу, всій Фінляндії за підтримку України, за дуже раціональні позиції й готовність працювати разом заради наближення реального миру", - зазначив президент України.

Він поінформував про триваючі російські удари – напередодні був жорстокий удар по Харкову,

"За сьогоднішній день теж, на жаль, уже є удари та обстріли. Черкащина – під ударами дронів. Херсонщина – артилерія і скиди з дронів по звичайних будівлях, по людях. Донеччина – керовані авіабомби, безпілотники, артилерія. Запоріжжя – безпілотники. Дніпровщина – керовані авіабомби та дрони. Сумщина – теж, на жаль, авіабомби та дрони. Харківщина – удари керованих авіабомб. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. Однак, Росія продовжує обстріли.

"Росія заслуговує на збільшення тиску на неї – на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно", - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що США, Європа, усі інші наші партнери, які реально хочуть миру й гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти для допомоги Україні.

"Успіх дипломатії потрібен усім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей", - наголосив президент.

Він також нагадав, що Україна отримала нові оборонні пакети для України – найбільший за тиждень від Франції - два мільярди євро.

"Продовжуємо також комунікацію з Америкою – щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну. Світ знає, що тільки Росія є причиною –причиною, чому війна триває стільки років. На Росію треба тиснути. І гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала, – саме українцям, усім європейцям. І це буде", - підсумував Зеленський.