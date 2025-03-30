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Унаслідок землетрусу в М'янмі кількість жертв зросла до 1600 людей

Ще понад 3400 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Унаслідок землетрусу в М'янмі кількість жертв зросла до 1600 людей
Наслідки землетрусу у М'янмі
Фото: EPA/UPG

У М'янмі унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався  28 березня, кількість загиблих зросла до 1600 осіб, ще 3400 людей вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомляє Associated Press.

У неділю, 30 березня, міжнародні бригади рятувальників тільки почали надходити до найбільш постраждалого району М'янми. Їм перешкоджали зруйновані дороги, мости та інша інфраструктура. Наразі відомо  про 1644 загиблих у М’янмі та 3408 зниклих безвісти.

Через пошкодження аеропорту Мандалай і повалення диспетчерської вежі в столичному аеропорту Найпітау всі комерційні рейси в міста були закриті. Перебування міжнародних пошуково-рятівних бригад в М'янмі ускладняється через громадянську війну, яка триває в країні.

Згідно даних Геологічної служби США, у ніч проти 30 березня в Мандалаї стався ще один землетрус магнітудою 5,1. Велика кількість жителів 1,5-мільйонного Мандалая після землетрусу залишилися на вулиці через руйнування будинків і страх повторних поштовхів.

У суботу у М'янмі зафіксували землетрус магнітудою 5,1 поблизу столиці Найп’їдо. Підземні поштовхи відбулися о 09:20 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів під землею. Ще один землетрус магнітудою 4,2 був зареєстрований у місті Шуебо на північному заході країни.

  • 28 березня у М'янмі відбувся землетрус магнітудою в 7,7 балів. Поштовхи відчули і в інших країнах, але найбільше – в Таїланді. 
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