Унаслідок землетрусу в М'янмі кількість жертв зросла до 1600 людей

У М'янмі унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався 28 березня, кількість загиблих зросла до 1600 осіб, ще 3400 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Associated Press.

У неділю, 30 березня, міжнародні бригади рятувальників тільки почали надходити до найбільш постраждалого району М'янми. Їм перешкоджали зруйновані дороги, мости та інша інфраструктура. Наразі відомо про 1644 загиблих у М’янмі та 3408 зниклих безвісти.

Через пошкодження аеропорту Мандалай і повалення диспетчерської вежі в столичному аеропорту Найпітау всі комерційні рейси в міста були закриті. Перебування міжнародних пошуково-рятівних бригад в М'янмі ускладняється через громадянську війну, яка триває в країні.

Згідно даних Геологічної служби США, у ніч проти 30 березня в Мандалаї стався ще один землетрус магнітудою 5,1. Велика кількість жителів 1,5-мільйонного Мандалая після землетрусу залишилися на вулиці через руйнування будинків і страх повторних поштовхів.

У суботу у М'янмі зафіксували землетрус магнітудою 5,1 поблизу столиці Найп’їдо. Підземні поштовхи відбулися о 09:20 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів під землею. Ще один землетрус магнітудою 4,2 був зареєстрований у місті Шуебо на північному заході країни.