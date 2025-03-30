Прем’єрка Данії їде до Гренландії на тлі заяв керівництва США щодо захоплення острова

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наступного тижня планує відвідати Гренландію, щоб зміцнити зв'язки між країнами на тлі загарбницьких інтересів США.
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву в офісу прем'єрки.
2 квітня Метте Фредеріксен розпочне триденний візит на арктичний острів, де зустрінеться з новим прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та членами коаліційного уряду.
Головною метою Фредеріксен є зміцнення зв’язків між двома країнами на тлі геополітичної напруги, викликаної заявами США щодо стратегічного значення острова.
"Я із глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і політики справляються з великим тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами співдружності, а також співпраці на засадах поваги і рівності", – зазначає Фредеріксен.
- 28 березня Венс із дружиною і радником Трампа Майком Волцом відвідали Гренландію. Венс і Волц виступили перед американським військовими на базі Пітуффік.
- Віцепрезидент звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки острова, а тоді заявив, що не думає про необхідність приєднання Гренланді до США військовим шляхом, а лише шляхом переговорів із місцевою владою після відокремлення острова від Данії.