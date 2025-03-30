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Прем’єрка Данії їде до Гренландії на тлі заяв керівництва США щодо захоплення острова

Фредеріксен вирушить до Гренландії для зміцнення зв’язків між двома країнами на тлі геополітичної напруги

Прем’єрка Данії їде до Гренландії на тлі заяв керівництва США щодо захоплення острова
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наступного тижня планує відвідати Гренландію, щоб зміцнити зв'язки між країнами на тлі загарбницьких інтересів США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву в офісу прем'єрки.

2 квітня Метте Фредеріксен розпочне триденний візит на арктичний острів, де зустрінеться з новим прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та членами коаліційного уряду.

Головною метою Фредеріксен є зміцнення зв’язків між двома країнами на тлі геополітичної напруги, викликаної заявами США щодо стратегічного значення острова. 

"Я із глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і політики справляються з великим тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами співдружності, а також співпраці на засадах поваги і рівності", – зазначає Фредеріксен.

  • 28 березня Венс із дружиною і радником Трампа Майком Волцом відвідали Гренландію. Венс і Волц виступили перед американським військовими на базі Пітуффік.
  • Віцепрезидент звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки острова, а тоді заявив, що не думає про необхідність приєднання Гренланді до США військовим шляхом, а лише шляхом переговорів із місцевою владою після відокремлення острова від Данії.
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