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Reuters: ХАМАС погодився на пропозицію посередників щодо припинення вогню у Смузі Гази

Пропозиція передбачає звільнення по п'ять ізраїльських заручників щотижня.

Reuters: ХАМАС погодився на пропозицію посередників щодо припинення вогню у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Керівництво ХАМАС заявило про погодження на пропозицію посередників щодо припинення вогню у Смузі Гази, що може передбачати про перехідний етап.

Про це пише Reuters.

"Два дні тому ми отримали пропозицію від посередників Єгипту і Катару. Ми поставилися до неї позитивно і прийняли її", — заявив представник переговірної групи ХАМАС Халіл аль-Хайя.

Хайя очолює переговорну групу ХАМАС у непрямих переговорах, спрямованих на забезпечення припинення вогню Секторі Газа у війні з Ізраїлем.

Напередодні Єгипет отримав "позитивні сигнали" від Ізраїлю щодо нової пропозиції про припинення вогню. 

Пропозиція передбачає, що ХАМАС щотижня звільнятиме по п'ять ізраїльських заручників. 

Ізраїльська сторона заявила про проведення серії консультацій відповідно до пропозиції, отриманої від посередників. 

  • 29 березня ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні Смуги Гази.
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