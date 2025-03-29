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Путін скептично ставиться до Австрії як майданчика для мирних переговорів, заявив канцлер Штокер

Канцлер вважає, що це через принципову позицію Австрії щодо розрізнення жертви та агресора у війні в Україні.

Путін скептично ставиться до Австрії як майданчика для мирних переговорів, заявив канцлер Штокер
Крістіан Штокер
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Володимир Путін висловлює скептицизм щодо пропозиції Австрії виступити майданчиком для мирних переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. 

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер, передає «Укрінформ».

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За словами канцлера, Путін вважає Відень «ворожим місцем» через принципову позицію Австрії щодо розрізнення жертви та агресора у війні в Україні.

«Австрія запропонувала свою територію для проведення мирних переговорів. Однак, наскільки мені відомо, Російська Федерація на чолі з президентом Путіним досить скептично сприймає цю пропозицію. Він не може зрозуміти, що наше чітке розрізнення жертви і злочинця та визнання, хто був агресором у цій війні, не робить Австрію ворожим місцем для переговорів», – сказав Штокер.

Канцлер підкреслив, що «Росія розпочала жорстоку агресивну війну проти вільної країни на нашому континенті, порушуючи міжнародне право».

У виступі в Національній раді Австрії Штокер також сказав, що його держава продовжуватиме відстоювати неприпустимість спотворення ролей жертви та агресора, водночас підтримуючи справедливий і стійкий мир. Штокер зазначив, що ніхто не прагне миру більше, ніж сама Україна.

«Ми готові в будь-який момент запропонувати себе як місце для переговорів і підтримуємо всі ініціативи, що ведуть до цього. Наша позиція залишається незмінною: Україна повинна бути за столом переговорів, і Європа також має відігравати активну роль, оскільки я переконаний, що Європейський Союз та Європа в цілому можуть зробити вагомий внесок у мирний процес», – підсумував австрійський канцлер.

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