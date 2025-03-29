Різанина в Амстердамі: поліція заявляє, що нападник – громадянин України

Він перебуває під вартою, очікуючи на судове засідання.

Чоловік, котрий у центрі Амстердама завдав ножових поранень п’ятьом людям, є 30-річним громадянином України, уродженцем східної частини Донецької області.

Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters.

Нападник використовував кілька ножів, завдаючи поранень випадковим перехожим. Його оперативно затримали за допомогою свідків. Під час затримання нападник отримав травму ноги.

Зловмисник зареєструвався в одному з готелів Амстердама за день до нападу. 1 квітня він постане у суді, де мають ухвалити рішення про подальше перебування під вартою.

Наразі поліція продовжує розслідування та поки не встановила мотиви нападу.