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Різанина в Амстердамі: поліція заявляє, що нападник – громадянин України

Він перебуває під вартою, очікуючи на судове засідання.

Чоловік, котрий у центрі Амстердама завдав ножових поранень п’ятьом людям, є 30-річним громадянином України, уродженцем східної частини Донецької області.

Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters.

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Нападник використовував кілька ножів, завдаючи поранень випадковим перехожим. Його оперативно затримали за допомогою свідків. Під час затримання нападник отримав травму ноги.

Зловмисник зареєструвався в одному з готелів Амстердама за день до нападу. 1 квітня він постане у суді, де мають ухвалити рішення про подальше перебування під вартою.

Наразі поліція продовжує розслідування та поки не встановила мотиви нападу.

  • Серед постраждалих іноземців - 67-річна жінка та 69-річний чоловік із США, 73-річна жінка з Бельгії та 26-річний чоловік із Польщі.
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