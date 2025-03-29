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​Глава МЗС Данії заявив США, що Гренландія є частиною НАТО, на яку поширюються гарантії безпеки

Так Расмуссен відреагував на останні заяви американського віцепрезидента Джей Ді Венса.

​Глава МЗС Данії заявив США, що Гренландія є частиною НАТО, на яку поширюються гарантії безпеки
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен
Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен прокоментував звинувачення віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо недостатньої безпеки Гренландії.

На своїй сторінці у соцмережі Х Расмуссен оприлюднив відео, в якому звернувся до Штатів з вимогою змінити тон.

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«... Ми відкриті до критики. Але дозвольте мені бути повністю відвертим: нам не подобається тон, у якому це подається. Так не говорять зі своїми близькими союзниками... Ми визнаємо, що США потребують більшої військової присутності у Гренландії, як зазначив віцепрезидент Венс сьогодні ввечері (28 березня – Ред.). Ми, Данія та Гренландія, повністю відкриті до обговорення цього питання з вами, з відкритим підходом. У нас досі діє оборонна угода від 1951 року. Вона надає США широкі можливості для значно потужнішої військової присутності у Гренландії. Якщо це ваша мета, давайте обговоримо це», - запропонував міністр.

Расмуссен нагадав, що у 1945 році США мали 17 баз та військових об’єктів у Гренландії, на яких перебували тисячі солдатів. Тепер же залишилася лише одна американська база і приблизно 200 військовослужбовців. 

Данський міністр визнав, що і Данія, і США мало уваги приділяють безпеці Арктики. 

«Факт залишається фактом: усі ми користувалися "дивідендами миру". Ми діяли, виходячи з припущення, що Арктика була і повинна залишатися зоною низької напруженості. Але цей час минув. Збереження статус-кво неможливе. Саме тому ми також активізувалися — лише кілька тижнів тому ми інвестували 1 мільярд доларів у безпеку в Арктиці. Ця інвестиція забезпечить більше дронів, більше кораблів, більше персоналу, і це ще не все — подальші заходи будуть вжиті пізніше цього року», - зазначив Расмуссен.

На закиди Венса про приєднання острова міністр наголосив: «Гренландія сьогодні є частиною НАТО. Гарантії безпеки НАТО поширюються і на Гренландію».

  • 28 березня Венс із дружиною і радником Трампа Майком Волцом відвідали Гренландію. Венс і Волц виступили перед американським військовими на базі Пітуффік.
  • Віцепрезидент звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки острова, а тоді заявив, що не думає про необхідність приєднання Гренланді до США військовим шляхом, а лише шляхом переговорів із місцевою владою після відокремлення острова від Данії.
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