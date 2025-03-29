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США завдали масованих ударів по Ємену

Американська авіація здійснила атаку на столицю Ємену Сану.

США завдали масованих ударів по Ємену
Фото: EPA/UPG

США здійснили масовану атаку по об’єктах хуситів у Ємені, авіаційні удари було здійсно по столиці Сані та інших регіонах країни. Щонайменше одна людина загинула.

Про це пише The Times of Israel.

За даними ЗМІ, авіація США завдала ударів по кількох районів Ємену, які під контролем хуситів, у тому числі столиці Сана та мухафази Ель-Джауф і Саада. Унаслідок ударів в Сааді відомо про загиблого і чотирьох поранених.

Повний масштаб руйнувань і ймовірних жертв наразі невідомий.

Також результати операції оприлюднило Центральне командування Збройних сил США.

  • Ізраїль надав США конфіденційні розвідувальні дані для удару по хуситах у Ємені. Ізраїль надав інформацію про ключового військового експерта з ракет хуситів, який став мішенню нападу. Цю інформацію передало джерело в Ємені.
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