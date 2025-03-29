США завдали масованих ударів по Ємену

США здійснили масовану атаку по об’єктах хуситів у Ємені, авіаційні удари було здійсно по столиці Сані та інших регіонах країни. Щонайменше одна людина загинула.

Про це пише The Times of Israel.

За даними ЗМІ, авіація США завдала ударів по кількох районів Ємену, які під контролем хуситів, у тому числі столиці Сана та мухафази Ель-Джауф і Саада. Унаслідок ударів в Сааді відомо про загиблого і чотирьох поранених.

Повний масштаб руйнувань і ймовірних жертв наразі невідомий.

Також результати операції оприлюднило Центральне командування Збройних сил США.