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WP: Україна не підпише угоду про надра в нинішній її версії

Уся підтримка США під час війни замість грантів стає боргом.

WP: Україна не підпише угоду про надра в нинішній її версії
Фото: EPA/UPG

The Washington Post з посиланням на свої джерела в українській владі стверджує, що варіант угоди про корисні копалини, отримання якого Офісом Президента у п'ятницю підтвердив глава держави Володимир Зеленський, не має шансів на підписання.

За словами співрозмовників видання, 55-сторінковий документ виглядає так, "наче Україна програла США війну, її захопили, і тепер вона має сплачувати довічні репарації". Київ, як кажуть джерела, був буквально "шокований" змістом угоди, яка визначає усю допомогу, надану Сполученими Штатами під час війни, не як гранти, а як борг, який потрібно повертати.

Проєкт передбачає "право першої пропозиції" США у сфері енергетики й видобування копалин та 50% від усіх нових і наявних джерел доходу для Вашингтона. Натомість положення щодо гарантій безпеки для України у документі відсутні.

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