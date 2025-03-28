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Правоохоронці викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації

За свої послуги організатори просили від 2,5 тис. до 7 тис. доларів. 

Правоохоронці викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації
Правоохоронці викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації
Фото: Поліція Київщини

Правоохоронці викрили у Київській області групу осіб, яких підозрюють в тому, що вони організували схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що інформація про можливі варіанти перетину кордону розміщувалась у месенджері Telegram. За свої послуги організатори просили від 2,5 тис. до 7 тис. доларів. 

Правоохоронці викрили зловмисників під час спроби незаконного перетину державного кордону України. Ними виявилися двоє громадян України.

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Поліцейські повідомили затриманим про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до цього злочину особи.

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