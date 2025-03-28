За свої послуги організатори просили від 2,5 тис. до 7 тис. доларів.

Правоохоронці викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації

Правоохоронці викрили у Київській області групу осіб, яких підозрюють в тому, що вони організували схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що інформація про можливі варіанти перетину кордону розміщувалась у месенджері Telegram. За свої послуги організатори просили від 2,5 тис. до 7 тис. доларів.

Правоохоронці викрили зловмисників під час спроби незаконного перетину державного кордону України. Ними виявилися двоє громадян України.

Поліцейські повідомили затриманим про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до цього злочину особи.