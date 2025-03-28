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На Херсонщині вибухотехніки поліції виявили та знешкодили російську авіабомбу

Авіаційна бомба, ймовірно, ФАБ-250 перебувала в зведеному бойовому стані.

На Херсонщині вибухотехніки поліції виявили та знешкодили російську авіабомбу
На Херсонщині вибухотехніки поліції виявили та знешкодили російську авіабомбу
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Вибухотехніки поліції виявили та знешкодили у Херсонській області російську авіаційну бомбу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Авіабомбу, яка не здетонувала, виявили в полі неподалік одного з населених пунктів Херсонського району.

Під час огляду з’ясувалося, що виявлена авіаційна бомба, ймовірно, ФАБ-250 перебувала в зведеному бойовому стані. Таким чином, вона становила велику небезпеку для населення. 

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Вибухотехніки ухвалили рішення знешкодити її на місці з дотриманням усіх норм безпеки методом контрольованого підриву.

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