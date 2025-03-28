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Президент заявив, що на Курщині Сили оборони стримують росіян, аби вони не зайшли в Сумську область

Щодо можливого наступу

Президент заявив, що на Курщині Сили оборони стримують росіян, аби вони не зайшли в Сумську область
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

На Курщині українські бійці роблять «все можливе і неможливе», аби стримати наступ росіян на Сумську область.

Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондентка LB.ua.

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«Курський напрямок — хлопці роблять все можливе і неможливе, там є наша присутність, не оточення. Поки ми там це стримуємо, щоб росіяни не були в Сумській області», - зазначив глава держави.

Президент, коментуючи інформацію про можливий наступ росіян на Сумщину, сказав, що «ми готуємось, ми зробили певні кроки».

«Ми бачимо накопичення російських військ, бачимо перехоплення дзвінків російських солдатів, які кажуть: “Для чого нам іти на Сумщину?”. Ми готуємось», - заявив Зеленський.

При цьому, за його словами, на Сході Україна покращила позиції: «Зараз ситуація складна, але нормально».

  • Нагадаємо, 27 березня Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину.
  • За словами глави держави, Путін «намагається виграти час і готується до весняного наступу», і Україна бачить підготовку ворога до цієї операції.
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