Президент заявив, що на Курщині Сили оборони стримують росіян, аби вони не зайшли в Сумську область

На Курщині українські бійці роблять «все можливе і неможливе», аби стримати наступ росіян на Сумську область.

Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондентка LB.ua.

«Курський напрямок — хлопці роблять все можливе і неможливе, там є наша присутність, не оточення. Поки ми там це стримуємо, щоб росіяни не були в Сумській області», - зазначив глава держави.

Президент, коментуючи інформацію про можливий наступ росіян на Сумщину, сказав, що «ми готуємось, ми зробили певні кроки».

«Ми бачимо накопичення російських військ, бачимо перехоплення дзвінків російських солдатів, які кажуть: “Для чого нам іти на Сумщину?”. Ми готуємось», - заявив Зеленський.

При цьому, за його словами, на Сході Україна покращила позиції: «Зараз ситуація складна, але нормально».