Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський: Україна тільки у п’ятницю отримала пропозицію США щодо угоди про надра

За словами президента, варіант, який отримав ОП, відрізняється від варіанту угоди, яка є в розпорядженні уряду.

Зеленський: Україна тільки у п’ятницю отримала пропозицію США щодо угоди про надра
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот

Українська сторона, Офіс Президента, тільки сьогодні отримав пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив 28 березня на брифінгу, передає кореспондент LB.ua.

Support LB.ua

Він зазначив, що незадовго до цього перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко отримувала інший документ, і, за її словами, “деякі речі в ньому відрізняються від того, що отримав Офіс президента”.

Зеленський каже: “Хочу,  щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні (щодо цієї угоди - Ред.). І я буду сприймати офіційну угоду, яку отримає наша сторона”.

Щодо того, що “деякі депутати цитують” (напевне, йдеться про текст угоди про копалини, який оприлюднив народний депутат Ярослав ЖелезнякРед.), президент зауважив: “Цікаво, хто цю інформацію передає? Деякі депутати мають інформацію з посольств, так бувало іноді”.

  • Свириденко повідомляла, що уряд отримав робочу версію, яка «відображає позицію юридичних американських радників». 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies