Зеленський розповів про основні результати зустрічі “коаліції охочих” у Парижі

На зустрічі в Парижі “ми отримали дуже правильний і чіткий результат”.

Володимир Зеленський під час пресконференції

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві розповів про основні результати "коаліції охочих", передає кореспондент LB.ua.

Так, коментуючи вчорашню зустріч коаліції, Зеленський повідомив, що її учасники “домовилися про ще кілька оборонних пакетів”. Також у квітні буде нова зустріч у форматі “Рамштайн”, яку організовує Велика Британія і Німеччина.

“Домовилися про розширення доступу України до розвідданих, супутникових технологій, до складів з боєприпасами, про інвестиції в українські дрони, ракети.

Головний результат — підтримка оборони, армії, фінансова підтримка. А також — не зняття санкцій з РФ, поки не буде миру”, — розповів Зеленський.