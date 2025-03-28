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У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
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Зеленський розповів про основні результати зустрічі “коаліції охочих” у Парижі

На зустрічі в Парижі “ми отримали дуже правильний і чіткий результат”. 

Зеленський розповів про основні результати зустрічі “коаліції охочих” у Парижі
Володимир Зеленський під час пресконференції
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві розповів про основні результати "коаліції охочих", передає кореспондент LB.ua.

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Так, коментуючи вчорашню зустріч коаліції, Зеленський повідомив, що її учасники “домовилися про ще кілька оборонних пакетів”. Також у квітні буде нова зустріч у форматі “Рамштайн”, яку організовує Велика Британія і Німеччина. 

“Домовилися про розширення доступу України до розвідданих, супутникових технологій, до складів з боєприпасами, про інвестиції в українські дрони, ракети.

Головний результат — підтримка оборони, армії, фінансова підтримка. А також — не зняття санкцій з РФ, поки не буде миру”, — розповів Зеленський.

  • 27 березня 2025 року в Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України. У ній взяли участь лідери близько 30 країн, але не США. Минулого тижня спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф зневажливо відгукнувся про франко-британську ідею і назвав її позерством.
  • За даними сайту президента України, у заході взяли участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. Президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада. 
  • Учасники обговорювали гарантії безпеки, які вони можуть надати українцям для убезпечення від повторних нападів Росії після встановлення миру. 
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