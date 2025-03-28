Поки що усі наслідки невідомі.

У М'янмі відбувся землетрус магнітудою в 7,7 балів. Поштовхи відчули і в Китаї та Таїланді, але найбільших руйнувань зазнала саме М'янма, пише BBC.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу розташований за 16 км на північний захід від міста Сагаінг. Однак відчутними були поштовхи і в столиці М'янми.

У Таїланді, в Бангкоці, журналісти зафіксували, як з розташованого на даху хмарочоса басейну через поштовхи вода вилилася на вулицю.

Фото: скріншот У Таїланді через поштовхи вода лилась з басейну на даху будинку

Влада М'янми про наслідки ще не повідомила. Але світлини в соцмережах свідчать про повне руйнування Мосту Ава. Також пошкоджено аеропорт.