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У Полтаві зафіксували землетрус

Землетрус зафіксували на глибині 2 кілометрів.

У Полтаві зафіксували землетрус
Фото: Анадолу

У ніч на 16 лютого в районі села Браїлки на Полтавщині зареєстрували землетрус на глибині 2 кілометрів.

Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус зафіксували 16 лютого о 00:48. Його класифікують за магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) як не відчутний.

За даними центру, епіцентр землетрусу — в районі села Браїлки у Полтавській області. Джерело розташоване на глибині 2 кілометрів.

1 лютого у Полтавській області між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

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