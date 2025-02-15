Зеленський: Росія зменшила кількість військ у Молдові, більшість з них охороняють склади зі зброєю

Росія зменшила кількість своїх військових у Молдові. За оцінками України, нині там перебуває до 2500 контингенту і 1000-1500 росіян, сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на питання кореспондентки lb.ua на Мюнхенській безпековій конференції.

Україна має дані, скільки там було росіян і скільки залишилося. Раніше на молдовській території було 5500-6000 людей.

"Залишилося набагато менше, які сьогодні в більшості своїх охороняють склади зі зброєю. Якщо ви знаєте, Ковбасна (село зі складом – Ред.)", – сказав він.

Президент припустив, що виведення росіян відбувалося через аеропорт у Кишеневі.