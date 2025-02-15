Добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й усього регіону - Зеленський

Добудова Хмельницької атомної електростанції зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського регіону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема компанії Westinghouse. Буквально за день до Мюнхена я був на станції. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всього європейського регіону", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор ядерна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності країни.

За словами президента, ядерна енергетика була однією з тем, які обговорювалися під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 11 січня Верховна Рада України дала зелене світло добудові енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.