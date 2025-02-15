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Сибіга: будь-яке рішення щодо миру має включати пакет надійних гарантій безпеки

Міністр вважає, що США мають бути частиною будь-яких безпекових гарантій, щоб зробити їх ефективними.

Сибіга: будь-яке рішення щодо миру має включати пакет надійних гарантій безпеки
Глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі Групи семи в Мюнхені
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі Групи семи в Мюнхені окреслив рішення, необхідні задля досягнення справедливого миру.

Він зазначив, що Україна підтримує політику "миру завдяки силі", проголошену новою адміністрацією США на чолі з президентом Трампом.

Проте за його словами, будь-яке рішення щодо досягнення справедливого миру має включати пакет надійних гарантій безпеки, які унеможливлять повторення агресії.

"Ці рішення можуть передбачати розміщення контингентів, посилення військової присутності, далекобійні спроможності, протиповітряної оборони та інших елементів стримування. Вони також можуть включати повітряне патрулювання для закриття українського неба, використання спроможностей ППО партнерів, посилення присутності США та союзників у Чорному морі", — зазначив глава МЗС і додав, що лише комплексний пакет гарантій безпеки зможе запобігти новій російській агресії, і усі ці сили та засоби повинні бути дійсно надійними й масштабними.

Сибіга наголосив, що Сполучені Штати мають бути частиною будь-яких безпекових гарантій, щоб зробити їх ефективними.

"Вірте в Україну. Три роки тому в нас майже ніхто не вірив. Але ми вистояли й довели свою силу. Ніколи не недооцінюйте Україну. І не переоцінюйте Росію", – підсумував міністр.

  • Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путіну не потрібен мир. Російський диктатор не може дати Європі гарнтій безпеки.
  • Також  Володимир Зеленський закликав до створення об’єднаних Збройних сил Європи, щоб протистояти російській агресії.
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