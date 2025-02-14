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Зеленський розповів про результати зустрічі з віцепрезидентом США Венсом

"Нам треба більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити Путіна", - заявив глава держави.

Зеленський розповів про результати зустрічі з віцепрезидентом США Венсом
зустріч делегації України і США на чолі з Володимиром Зеленським і Джей Ді Венсом 14 лютого 2025 року
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і його командою, до якої увійшли, зокрема, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник Кіт Келлог.

Президент назвав зустріч «хорошою» і повідомив, що українська та американська команди продовжать роботу над документом (проєктом меморандуму щодо партнерства, який передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу США - Ред.).

«Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки», - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський на зустрічі з Джей Ді Венсом
Фото: ОПУ
Володимир Зеленський на зустрічі з Джей Ді Венсом

Венс підкреслив, що Вашингтон хоче досягти «міцного, тривалого миру» в Україні, передає The Guardian.

«Ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо, щоб припинилися вбивства, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту у Східній Європі лише через кілька років», - сказав віцепрезидент США.

Джей Ді Венс
Фото: ОПУ
Джей Ді Венс

Венс додав, що «нам важливо зібратися разом і почати переговори, які необхідні для того, щоб довести цю справу до кінця».

Зеленський висловив упевненість, що це не остання його зустріч із Венсом і підкреслив, що Україні потрібні «реальні гарантії безпеки» перед початком перемовин про припинення війни.

«Нам треба більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити Путіна і завершити роботу... Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки», - сказав глава держави.

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