Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і його командою, до якої увійшли, зокрема, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник Кіт Келлог.
Президент назвав зустріч «хорошою» і повідомив, що українська та американська команди продовжать роботу над документом (проєктом меморандуму щодо партнерства, який передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу США - Ред.).
«Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки», - заявив Зеленський.
Венс підкреслив, що Вашингтон хоче досягти «міцного, тривалого миру» в Україні, передає The Guardian.
«Ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо, щоб припинилися вбивства, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту у Східній Європі лише через кілька років», - сказав віцепрезидент США.
Венс додав, що «нам важливо зібратися разом і почати переговори, які необхідні для того, щоб довести цю справу до кінця».
Зеленський висловив упевненість, що це не остання його зустріч із Венсом і підкреслив, що Україні потрібні «реальні гарантії безпеки» перед початком перемовин про припинення війни.
«Нам треба більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити Путіна і завершити роботу... Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки», - сказав глава держави.