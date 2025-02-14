Китай вважає, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України

На Мюнхенській безпековій конференції міністр закордонних справ Китаю Ван І привітав переговори між США та Росією щодо вирішення питання війни в Україні, і додав, що європейці теж повинні бути залучені до процесу, пише The Financial Times.

«Китай хотів би бачити всі його зусилля для досягнення миру, особливо якщо США дійдуть спільного розуміння з Росією. Ця війна відбувається на європейській землі. Європа повинна відігравати важливу роль у цьому процесі», — сказав Ван І.

Щодо посилення тиску на РФ через скорочення імпорту газу, то китайський дипломат, відповідаючи на це запитання, підкреслив, що Пекін повинен поставити на перше місце інтереси свого народу.

«Якщо Китай не купує газ у Росії, то в якої ще країни він міг би купувати стільки газу?», - сказав Ван І.