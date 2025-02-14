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Китай вважає, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України

"Європа повинна відігравати важливу роль у цьому процесі", - заявив Ван І.

Китай вважає, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України
Міністр закордонних справ Китаю Ван І
Фото: скриншот відео

На Мюнхенській безпековій конференції міністр закордонних справ Китаю Ван І привітав переговори між США та Росією щодо вирішення питання війни в Україні, і додав, що європейці теж повинні бути залучені до процесу, пише The Financial Times.

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«Китай хотів би бачити всі його зусилля для досягнення миру, особливо якщо США дійдуть спільного розуміння з Росією. Ця війна відбувається на європейській землі. Європа повинна відігравати важливу роль у цьому процесі», — сказав Ван І.

Щодо посилення тиску на РФ через скорочення імпорту газу, то китайський дипломат, відповідаючи на це запитання, підкреслив, що Пекін повинен поставити на перше місце інтереси свого народу.

«Якщо Китай не купує газ у Росії, то в якої ще країни він міг би купувати стільки газу?», - сказав Ван І.

  • Глава МЗС Китаю також провів зустріч із керівницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, і вона закликала Пекін припинити експорт товарів подвійного призначення до РФ.
  • Видання The Wall Street Journal напередодні оприлюднило матеріал про те, що на тлі сигналів, що Дональд Трамп і  Володимир Путін готові розпочати переговори про припинення війни в Україні, Китай наполягає на тому, щоб “зіграти у цьому процесі певну роль”.Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американсько-російського саміту без участі Володимира Зеленського. 
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