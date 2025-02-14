​Двоє росіян отримали тюремні вироки у Польщі за членство у «ПВК Вагнер» і шпигунство

Чоловіки розвішували плакати у Кракові та Варшаві з QR-кодами, які вели на сайт ПВК.

14 лютого суд у Польщі засудив до тюремного ув'язнення двох громадян Росії за членство в «ПВК Вагнер» і шпигунство на користь Москви, передає Reuters.

Зловмисники отримали по 5,5 року тюрми. Представник Окружного суду у Кракові заявив, що «дії відповідачів були спрямовані на те, щоб викликати соціальну тривогу, зокрема, змусити польське суспільство повірити в те, що члени групи Вагнера вже знахоперебуваютьдяться на території Республіки Польща, що польські служби не працюють».

Арештували росіян торік у серпні. Прокуратура повідомляла, що чоловіки розвісили плакати у Кракові та Варшаві з QR-кодами, які вели на сайт ПВК. Раніше зловмисники розвісили плакати у Франції та Німеччині, висміюючи оборонну політику західних держав.

Адвокат одного із засуджених повідомив, що його клієнт, ймовірно, подасть апеляцію.