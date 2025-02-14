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CША збільшать військові продажі Індії на багато мільярдів доларів, ‒ Трамп

Вашингтон "остаточно забезпечить Індію невидимими винищувачами F-35", заявив президент Дональд Трамп.

CША збільшать військові продажі Індії на багато мільярдів доларів, ‒ Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати збільшать продажі оборонної продукції Індії, включно з винищувачами F-35.

Про це повідомляє DW.

“Починаючи з цього року, ми збільшимо військові продажі Індії на багато мільярдів доларів”, ‒ сказав Трамп на спільній пресконференції з індійським прем’єр-міністром Нарендною Моді.

“Ми також прокладаємо шлях до того, щоб остаточно забезпечити Індію невидимими винищувачами F-35”, – додав республіканець.

Моді зі свого боку зазначив, що США “відіграють певну роль” у оборонній готовності Індії.

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  • Трамп оголосив про початок торговельних переговорів з Індією. Індійський прем'єр Нарендра Моді заявив, що країни поставили собі за мету більш ніж подвоїти свою двосторонню торгівлю до 500 мільярдів доларів до 2030 року.
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