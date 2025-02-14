ХАМАС заявив про бажання зберегти угоду про припинення вогню в Газі

Керівництво угруповання ХАМАС повідомило про бажання продовжити дію режиму припинення вогню у Смузі Гази та, попри попередні заяві, має намір і надалі дотримуватися вимог підписаної угоди.

Як пише Reuters, палестинці підтвердили, що у визначений документом час здійснять те, що називають "обміном полоненими" - хоча раніше стверджували, що не будуть звільняти ізраїльських заручників через звинувачення на адресу уряду Біньяміна Нетаньягу у порушенні умов перемир'я.

При цьому у ХАМАСі наголошують, що продовжують відкидати "мову погроз та залякувань" з боку Нетаньягу та президента США Дональда Трампа, які обіцяли терористам "пекло" в разі невиконання своїх зобов'язань щодо заручників.

Речник ізраїльського уряду Девід Менсер заявив, що угода про припинення вогню залишиться чинною в тому разі, якщо у суботу ХАМАС звільнить трьох живих заручників.