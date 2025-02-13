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Голова Пентагону: "Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька лоха"

Піт Гегсет закликав союзників "зробити НАТО знову великим" 

Голова Пентагону: "Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька лоха"
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Глава Пентагону Піт Гегсет закликав союзників НАТО зробити набагато більше для оборони Європи.

Про це він заявив на пресконференції Брюселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

“НАТО - великий альянс, найуспішніший оборонний альянс в історії. Але для того, щоб вистояти в майбутньому, наші партнери повинні робити набагато більше для оборони Європи. Ми повинні зробити НАТО знову великим”, - сказав він.

Гегсет зазначив, що це починається з оборонних видатків, але також має включати "відродження" трансатлантичної оборонно-промислової бази, швидке впровадження новітніх технологій, надання пріоритету боєготовності і летальності, а також забезпечення реального стримування.

Окремо він додав, що "після Другої світової війни спочатку генерал, а потім президент Ейзенхауер був одним з найпалкіших прихильників НАТО”.

"Він вірив у міцні відносини з Європою. Проте наприкінці президентства Ейзенхауер був стурбований тим, що Європа недостатньо опікується власною обороною. Вже робить, за словами Ейзенхауера, цитую, «лоха з дядька Сема». Що ж, як і президент Ейзенхауер, ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси. Але не помиляйтеся, президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька лоха", - наголосив Гегсет.

Раніше Гегсет заявив, що США хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом і треба дивитися на це питання з реалістичної перспективи. Водночас він вважає, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

  • На початку року видання The Telegraph писало, що більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого ВВП, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три. 
  • 23 січня президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого ВВП. До інавгурації Трамп також заявляв, що країни Альянсу повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж удвічі порівняно з нинішньою цільовою метою. Належне фінансування оборони - ключова умова Трампа для того, щоб США залишалися частиною НАТО. Штати витрачають на оборону близько 3,4% ВВП.
  • Польща ухвалила рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони: 4,7% ВВП, що відчутно більше передбачених договорами НАТО 2%. 
  • Також повідомялялося, що країни Європи планують створити оборонний фонд на 500 млрд євро. До ініціативи хочуть залучити як країни-учасниці ЄС, так і країни поза союзом. Зараз європейські члени НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону до 3% ВВП.
  • В Україні у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.
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