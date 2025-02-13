Голова Пентагону: "Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька лоха"

Глава Пентагону Піт Гегсет закликав союзників НАТО зробити набагато більше для оборони Європи.

Про це він заявив на пресконференції Брюселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

“НАТО - великий альянс, найуспішніший оборонний альянс в історії. Але для того, щоб вистояти в майбутньому, наші партнери повинні робити набагато більше для оборони Європи. Ми повинні зробити НАТО знову великим”, - сказав він.

Гегсет зазначив, що це починається з оборонних видатків, але також має включати "відродження" трансатлантичної оборонно-промислової бази, швидке впровадження новітніх технологій, надання пріоритету боєготовності і летальності, а також забезпечення реального стримування.

Окремо він додав, що "після Другої світової війни спочатку генерал, а потім президент Ейзенхауер був одним з найпалкіших прихильників НАТО”.

"Він вірив у міцні відносини з Європою. Проте наприкінці президентства Ейзенхауер був стурбований тим, що Європа недостатньо опікується власною обороною. Вже робить, за словами Ейзенхауера, цитую, «лоха з дядька Сема». Що ж, як і президент Ейзенхауер, ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси. Але не помиляйтеся, президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька лоха", - наголосив Гегсет.

Раніше Гегсет заявив, що США хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом і треба дивитися на це питання з реалістичної перспективи. Водночас він вважає, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.