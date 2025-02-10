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ХАМАС погрожує відкласти звільнення ізраїльських заручників

Палестинське угурупування звинувачує Ізраїль у начебто порушенні припинення вогню.

ХАМАС погрожує відкласти звільнення ізраїльських заручників
Бойовики ХАМАС у Газі.
Фото: CHRIS MCGRATH

Палестинське угруповання ХАМАС оголосло про намір відкласти наступний обмін заручниками з Ізраїлем, який запланований на 15 лютого.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву речника ХАМАС.

Зокрема, в ісламістському угрупуванні заявили, що Ізраїль нібито затримує повернення переміщених мешканців Сектору Газа на північ анклаву і відкриває по них вогонь, а також перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги.

Тому ХАМАС вимагає компенсації за ймовірні порушення Ізраїлем режиму припинення вогню, і якщо цього не отримає, то не звільнить заручників.

У відповідь на заяву ХАМАС, Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що такі погрози бойовиків "явне порушення перемир'я".

"Я наказав ЦАХАЛу підготуватися на найвищому рівні до будь-якого можливого сценарію в Секторі Газа і захистити населені пункти. Ми не повернемося до реальності 7 жовтня", —  зазначив він.

  • 9 лютого Ізраїль почав виводити свої війська з ключового коридору у Смузі Гази, що є частиною зобов'язань в межах угоди про припинення вогню з ХАМАСом.
  • Угода про припинення вогню була укладена за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль.
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