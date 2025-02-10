ХАМАС погрожує відкласти звільнення ізраїльських заручників

Палестинське угруповання ХАМАС оголосло про намір відкласти наступний обмін заручниками з Ізраїлем, який запланований на 15 лютого.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву речника ХАМАС.

Зокрема, в ісламістському угрупуванні заявили, що Ізраїль нібито затримує повернення переміщених мешканців Сектору Газа на північ анклаву і відкриває по них вогонь, а також перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги.

Тому ХАМАС вимагає компенсації за ймовірні порушення Ізраїлем режиму припинення вогню, і якщо цього не отримає, то не звільнить заручників.

У відповідь на заяву ХАМАС, Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що такі погрози бойовиків "явне порушення перемир'я".

"Я наказав ЦАХАЛу підготуватися на найвищому рівні до будь-якого можливого сценарію в Секторі Газа і захистити населені пункти. Ми не повернемося до реальності 7 жовтня", — зазначив він.

9 лютого Ізраїль почав виводити свої війська з ключового коридору у Смузі Гази, що є частиною зобов'язань в межах угоди про припинення вогню з ХАМАСом.