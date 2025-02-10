Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
ГоловнаСвіт

Прокуратура підтвердила особу стрілка у шведському Еребру

Раніше місцеві ЗМІ описували його як 35-річного безробітного самітника з психологічними проблемами.

Прокуратура підтвердила особу стрілка у шведському Еребру
Кронпринцеса Швеції Вікторія вшанувала пам’ять жертв стрілянини в школі у Еребру
Фото: EPA/UPG

Шведський прокурор, який веде розслідування стрілянини в Еребру, сьогодні вранці підтвердив особу злочинця, яким виявився Рікард Андерссон, колишній студент школи “Campus Risbergska”, пише The Guardian.

Раніше місцеві ЗМІ описували його як 35-річного безробітного самітника з психологічними проблемами.

Унаслідок нападу минулого вівторка загинуло 11 осіб, включно з нападником. У лікарні досі перебувають п'ятеро людей, двоє з них залишаються в реанімації.

Командир поліції Еребру Генрік Дальстрьом заявив, що слідчі все ще працюють над встановленням мотиву нападу. “Наразі ми не можемо встановити, чи існує чіткий мотив”, ‒ сказав він журналістам. Раніше правоохоронці заявляли, шо немає підстав пов'язувати злочин з певною ідеологією.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Звертаючись до нації в неділю ввечері, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що країна залишається “в жалобі”.

10 жертв – сім жінок і троє чоловіків у віці від 28 до 68 років – були “декількох національностей”, як раніше підтвердило слідство. Прем'єр-міністр заявив, що "вони приїхали з різних куточків світу і мали різні мрії".

“Вони були в школі, щоб закласти основи для майбутнього, яке у них відібрали. Є лише одна Швеція. Не ми і вони. Не молодий і не старий. Не народився тут і не народився за кордоном”, ‒ сказав очільник уряду.

  • Раніше Крістерссон заявив, що на тлі найкривавішої в новітній історії країни стрілянини в Еребру його уряд розглядає питання обмеження права на володіння зброєю.
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies