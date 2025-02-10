Прокуратура підтвердила особу стрілка у шведському Еребру

Раніше місцеві ЗМІ описували його як 35-річного безробітного самітника з психологічними проблемами.

Шведський прокурор, який веде розслідування стрілянини в Еребру, сьогодні вранці підтвердив особу злочинця, яким виявився Рікард Андерссон, колишній студент школи “Campus Risbergska”, пише The Guardian.

Раніше місцеві ЗМІ описували його як 35-річного безробітного самітника з психологічними проблемами.

Унаслідок нападу минулого вівторка загинуло 11 осіб, включно з нападником. У лікарні досі перебувають п'ятеро людей, двоє з них залишаються в реанімації.

Командир поліції Еребру Генрік Дальстрьом заявив, що слідчі все ще працюють над встановленням мотиву нападу. “Наразі ми не можемо встановити, чи існує чіткий мотив”, ‒ сказав він журналістам. Раніше правоохоронці заявляли, шо немає підстав пов'язувати злочин з певною ідеологією.

Звертаючись до нації в неділю ввечері, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що країна залишається “в жалобі”.

10 жертв – сім жінок і троє чоловіків у віці від 28 до 68 років – були “декількох національностей”, як раніше підтвердило слідство. Прем'єр-міністр заявив, що "вони приїхали з різних куточків світу і мали різні мрії".

“Вони були в школі, щоб закласти основи для майбутнього, яке у них відібрали. Є лише одна Швеція. Не ми і вони. Не молодий і не старий. Не народився тут і не народився за кордоном”, ‒ сказав очільник уряду.