Невизнане Придністров'я відмовилося від запропонованих Євросоюзом €60 млн фінансової підтримки, які мали допомогти регіону впоратися з енергетичною кризою.
Про це 10 лютого повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, пише NewsMаker.
"Тираспіль відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тираспіль, — поступове підвищення споживчих тарифів. Внаслідок цього вони не зможуть отримати європейську допомогу. Це означає, що жителі Придністров'я продовжать жити у стані непередбачуваності та турбуватися про постачання газу", – розповів Речан.
Проте він запевнив, що Кишинів не залишить регіон у біді і не блокуватиме постачання газу, яким займатиметься угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG. Ця фірма отримає гроші від дубайської компанії JNX General Trading. Компанії пройшли аудит і поставлятимуть газ відповідно до контракту з Moldovagaz.
Глава молдовського уряду сказав, що країна дозволить транзит, проте Тираспіль за це повинен звільнити політв'язнів, вирішити проблему школи в Рибниці, зберегти мовлення молдавського громадського телеканалу Moldova 1 і "демонтувати встановлені в 2022 році контрольні пропозиції".
"Важливо розуміти, що це не угода між урядом Молдови та Росією, це рішення, щоб допомогти людям на Лівому березі не замерзнути. Ми й надалі прийматимемо раціональні та відповідальні рішення, щоб зберегти мир та взаєморозуміння у всій країні", — підсумував Речан.
- На початку лютого підписали угоду про надання Молдові у 2025 році €310 млн на подолання енергокризи, у тому числі у Придністров'ї. €30 млн із цих грошей Кишинів уже отримав, ще €100 млн мають прийти до кінця квітня.
- €60 млн із загальної суми мали надати Придністров'ю, але за дотримання деяких умов ЄС: дотримання прав людини та основних свобод та поступове підвищення тарифів до рівня ринкових. При цьому із програми підтримки виключалися енергоємні підприємства.
- 28 грудня російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.
- Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
- Згодом "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу і начебто домовився про постачання.
- Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.
- 20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.