Невизнане Придністров'я відмовилося від запропонованих Євросоюзом €60 млн фінансової підтримки, які мали допомогти регіону впоратися з енергетичною кризою.

Про це 10 лютого повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, пише NewsMаker.

"Тираспіль відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тираспіль, — поступове підвищення споживчих тарифів. Внаслідок цього вони не зможуть отримати європейську допомогу. Це означає, що жителі Придністров'я продовжать жити у стані непередбачуваності та турбуватися про постачання газу", – розповів Речан.

Проте він запевнив, що Кишинів не залишить регіон у біді і не блокуватиме постачання газу, яким займатиметься угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG. Ця фірма отримає гроші від дубайської компанії JNX General Trading. Компанії пройшли аудит і поставлятимуть газ відповідно до контракту з Moldovagaz.

Глава молдовського уряду сказав, що країна дозволить транзит, проте Тираспіль за це повинен звільнити політв'язнів, вирішити проблему школи в Рибниці, зберегти мовлення молдавського громадського телеканалу Moldova 1 і "демонтувати встановлені в 2022 році контрольні пропозиції".

"Важливо розуміти, що це не угода між урядом Молдови та Росією, це рішення, щоб допомогти людям на Лівому березі не замерзнути. Ми й надалі прийматимемо раціональні та відповідальні рішення, щоб зберегти мир та взаєморозуміння у всій країні", — підсумував Речан.