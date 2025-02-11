Трамп хоче укласти з Україною угоду стосовно рідкоземельних елементів на 500 млрд

Американський президент також наголосив, що хоче повернути кошти, надані Україні. Повернення він вбачає можливим у еквівалентні рідкоземельних елементів.

Президент США Дональд Трамп сказав, що хоче повернути кошти, надані Україні як допомогу під час відбиття повномасштабного нападу росіян. У інтерв'ю Fox News він розповів, що повідомив українській стороні про бажання отримати рідкісних земель в еквіваленті на $ 500 млрд (раніше він казав про 500 млн).

За його словами, Україна на це погодилася. Американський президент також заявив про прогрес у переговорах із українцями і росіянами "минулого тижня".

"Вони мають надзвичайно цінні землі в плані рідкоземельності, в плані газу і нафти. Я хочу захистити наші гроші. Ми витратили сотні мільярдів доларів", – сказав Трамп, додавши, що Україні і Росія "можуть досягти угоди, а можуть і не досягти".

Трамп повторив своє твердження, що якби він був президентом США, то Володимир Путін не наказав би почати повномасштабне вторгнення.

Нещодавно президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що "ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами".