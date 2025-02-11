Трамп хоче укласти з Україною угоду стосовно рідкоземельних елементів на 500 млрд

Президент США Дональд Трамп сказав, що хоче повернути кошти, надані Україні як допомогу під час відбиття повномасштабного нападу росіян. У інтерв'ю Fox News він розповів, що повідомив українській стороні про бажання отримати рідкісних земель в еквіваленті на $ 500 млрд (раніше він казав про 500 млн).
За його словами, Україна на це погодилася. Американський президент також заявив про прогрес у переговорах із українцями і росіянами "минулого тижня".
"Вони мають надзвичайно цінні землі в плані рідкоземельності, в плані газу і нафти. Я хочу захистити наші гроші. Ми витратили сотні мільярдів доларів", – сказав Трамп, додавши, що Україні і Росія "можуть досягти угоди, а можуть і не досягти".
Трамп повторив своє твердження, що якби він був президентом США, то Володимир Путін не наказав би почати повномасштабне вторгнення.
Нещодавно президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що "ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами".
- Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
- Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
- 4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.
- Також Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.