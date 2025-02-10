Трамп: палестинці не матимуть права повертатися до Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинці не матимуть права повернутися до Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters.

У фрагменті інтерв’ю Fox News Трамп повідомив, що, на його думку, він міг би укласти угоду з Йорданією та Єгиптом, щоб ті прийняли переміщених палестинців. Трамп наголосив, що США дають двом країнам “мільярди і мільярди доларів на рік”.

Коли Трампа запитали, чи матимуть палестинці право повернутися до Смуги Гази, Трамп сказав: “Ні, вони не матимуть, тому що вони матимуть набагато краще житло”.

Він уточнив, що говорить про будівництво постійного місця для них, і додав, що знадобляться роки, щоб Газа знову стала придатною для життя.

Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, що для палестинців можна побудувати від двох до шести громад "трохи подалі від того місця, де вони є, де є вся ця небезпека".

Високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі заявив, що заява Трампа про те, що палестинці не зможуть повернутися в Газу, є "безвідповідальною", і що “такі плани здатні підпалити регіон”.

Раніше прем'єр Ізраїлю Нетаньяху припустив, що палестинцям дозволять повернутися. "Вони можуть піти, вони можуть потім повернутися, вони можуть переїхати і повернутися. Але ви повинні відновити Газу", - сказав він.

В свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що палестинцям доведеться “проміжно жити десь в іншому місці” під час реконструкції, і відмовився прямо виключити їх постійне переміщення.